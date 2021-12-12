عوده في رسالة ناريّة: من غير المقبول أن تبقى الحكومة معلقة

أكد المطران الياس عوده أنه "لم يعد مقبولاً أن تبقى الحكومة معلقة وخاضعة لاقلية سياسية تتصرف ببساطة كانها الاكثرية الحاكمة"، وأضاف: "كلما اتحد اللبنانبون لينهضوا ببلدهم يعاد تفريقهم تحت عدة رايات ورؤوس غير رأس الوطن".



واعتبر عوده أن "عدم المساءلة والمعاقبة أوصلنا الى هذا الفلتان اما التطاول على القضاء والقضاة فهي الافة التي تنفر جسم وطننا".



كلامُ عوده جاء خلال قداس الذكرى الـ16 لاغتيال جبران تويني ورفيقيه في كاتدرائية القديس جاورجيوس، إذ قال: "نستذكر اليوم انساناً لم يتهرب ولم يستعف من كل استحقاقات بلده الموصلة الى عرس الحرية والديمقراطية الذي لم نصل الى الاحتفال به بعد".



وأضاف: "ففي حين استعفى كثيرون وهربوا عاد جبران إلى بلده وعمل على حمايته من الشرذمة والطائفية والتحزّب الأعمى لغير الوطن". وأضاف: "ففي حين استعفى كثيرون وهربوا عاد جبران إلى بلده وعمل على حمايته من الشرذمة والطائفية والتحزّب الأعمى لغير الوطن".



وتابع: "أمثال جبران يخيفون ذوي النفوس الضعيفة وهؤلاء يبيعون وطنهم من اجل ولاء او مصلحة لكن التاريخ لا يذكر الا الابطال والكبار".