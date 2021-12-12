لبنان

توقيف شخص لإقدامه على الاتجار بالأسلحة وضبط سيارتين مسروقتين وكمية من حشيشة الكيف

Lebanon 24
12-12-2021 | 04:15
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صدر عن قيادة الجيش ــــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 11 / 12 / 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الكيال ـــ بعلبك المواطن (خ.ن) ، لإقدامه على الاتجار بالأسلحة والذخائر الحربية، وضبطت في منزله كمية من الأسلحة والذخائر وعتاداً عسكرياً ورماناتٍ يدوية.
كما ضبطت دورية أخرى من المديرية المذكورة في منطقة الهرمل، سيارتين مسروقتين من نوع "كيا"  أثناء محاولة تهريبهما إلى داخل الأراضي السورية، بالإضافة إلى كمية كبيرة من حشيشة الكيف داخل سيارة نوع "مرسيدس" في محلة رأس المال ــــ الهرمل.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
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