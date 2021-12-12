فرعون: العد العكسي سيتجلى مع تغيير من اعتمد خداع الشعب

غرد الوزير السابق ميشال فرعون عبر "تويتر": "لبنان واللبنانيون بحاجة الى أصدقائهم الخليجيين والعرب والاوروبيين لمواجهة محاولات خطف هويته ودوره وتهجير شبابه. الترغيب والتهديد ما عادا ينفعان والعد العكسي سيتجلى مع تغيير من اعتمد خداع الشعب والمبادىء في قصر بعبدا".