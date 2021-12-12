قوات العدو تستأنف تركيب الشبك الحديدي قبالة حاجز العديسة

استأنفت قوات العدو الاسرائيلي أعمال تركيب الشبك الحديدي عند محلة مسكاف عام في الداخل المحتل، قرب الطريق الترابية المستحدثة أخيرا، قبالة حاجز العديسة - قضاء مرجعيون.