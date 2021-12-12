لبنان

قوات العدو تستأنف تركيب الشبك الحديدي قبالة حاجز العديسة

Lebanon 24
12-12-2021 | 05:55
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استأنفت قوات العدو الاسرائيلي أعمال تركيب الشبك الحديدي عند محلة مسكاف عام في الداخل المحتل، قرب الطريق الترابية المستحدثة أخيرا، قبالة حاجز العديسة - قضاء مرجعيون.
المصدر: الوكالة الوطنية
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العدو

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