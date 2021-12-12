جريح في طرابلس.. والسبب "دواسة بنزين"! (صور)

انحرفت سيارة عن مسارها أثناء مرورها في محلة جسر أبو علي - طرابلس، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين بجروح.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّ عُطلاً أصاب دواسة الوقود هو الذي أدى إلى انحراف السيارة عن مسارها.