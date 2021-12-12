هذا ما يحصل في مستشفى زحلة الحكومي

على رغم الاقبال الكثيف على تلقي اللقاح ضمن ماراتون "فايزر" في مستشفى زحلة الحكومي، الا انّ زحمة المواطنين بين اليوم والامس شكلت قلقاً كبيراً لدى البعض، وخصوصاً لعدم اتباع أي إجراءات للوقاية والتباعد الاجتماعي. ونقل أحد الأطباء المتابعين لـ"لبنان 24" بأنّ أكثر من 200 شخص كانوا متواجدين في المستشفى في وقت واحد مندون الأخذ في الإعتبار مسألة التباعد الإجتماعي، وبالتالي فإنّ خطورة عدوى الفيروس قد تنتقل بحال تواجد المتحور لدى احدهم. وأكد الطبيب أنّه جرى التواصل مع وزارة الصحة على الخط الساخن لكن لا إجابة، مطالباً بزيادة عدد المراكز، و"الا قد نكون امام كارثة صحية جديدة".