كلام خطير من "حراك المتعاقدين".. لإنهاء العام الدراسي في الرسمي

رأى منسق "حراك المتعاقدين" حمزة منصور في بيان، أن "الإضراب صار بازارا انتخابيا". ودعا وزارة التربية إلى "إنهاء العام الدراسي في الرسمي وتحويل عشرات التلامذة إلى المدارس الخاصة لإتمام عامهم الخاص على نفقة الدولة".واعتبر أن "أخذ الحقوق على حساب المتعاقدين وتلامذة المدرسة الرسمية غير لائق". وسأل: "هل يحق أخلاقيا وتربويا الإضراب بالرسمي والذهاب للتدريس في الخاص؟ ثم أولادكم أين هم؟ أليسوا بالمدارس الخاصة؟ وهذا بحد ذاته من أكبر العيوب الأخلاقية".