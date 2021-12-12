لبنان

كلام خطير من "حراك المتعاقدين".. لإنهاء العام الدراسي في الرسمي

Lebanon 24
12-12-2021 | 07:07
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 رأى منسق "حراك المتعاقدين" حمزة منصور في بيان، أن "الإضراب صار بازارا انتخابيا". ودعا وزارة التربية إلى "إنهاء العام الدراسي في الرسمي وتحويل عشرات التلامذة إلى المدارس الخاصة لإتمام عامهم الخاص على نفقة الدولة".
 
واعتبر أن "أخذ الحقوق على حساب المتعاقدين وتلامذة المدرسة الرسمية غير لائق". وسأل: "هل يحق أخلاقيا وتربويا الإضراب بالرسمي والذهاب للتدريس في الخاص؟ ثم أولادكم أين هم؟ أليسوا بالمدارس الخاصة؟ وهذا بحد ذاته من أكبر العيوب الأخلاقية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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