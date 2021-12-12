لبنان

خاص باللبنانيين.. بيان عن الجمهورية العربية السورية للراغبين بدخول أراضيها

Lebanon 24
12-12-2021 | 07:14
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صدر عن الجمهورية العربية السورية - وزارة الداخلية ما يلي:

اعتباراً من 13 كانون الأول الحالي يُسمح بدخول جميع الرعايا اللبنانيين إلى القطر، شريطة التقيّد بالإجراءات الصحية المتخذة من قبل وزارة الصحة وتشمل تحليل PCR لم يمضِ عليه أكثر من 96 ساعة من المختبرات اللبنانية المعتمدة أصولاً أو شهادة تثبت الحصول على لقاح ضدّ كورونا. 
 
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