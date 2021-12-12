الابيض: حوالى 19 ألف جرعة من لقاح كورونا حتى الان

غرد وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض عبر "تويتر": "حوالى 19 ألف جرعة حتى الآن. ولا يزال اليوم الثاني من ماراتون فايزر مستمرا بزخم. الوضع جيد والشكر واجب لكثيرين".

كما زار الابيض، مركز التلقيح في جامعة البلمند في إطار زيارته للمراكز الصحية في الشمال، متفقدا برنامج ماراتون فايزر، وكان في استقباله رئيس الجامعة الدكتور الياس وراق، رئيس المركز الدكتور يوسف باسيم والعاملين في المركز.وجال في أقسام المركز متفقدا سير عملية التلقيح، منوها بكثافة الأعداد التي تنتظر تلقي اللقاح، وشرح باسيم لوزير الصحة كيفية العمل في الأقسام، واطلع على كيفية حفظ اللقاح في الحرارة المناسبة وطريقة عمل كل قسم، مثنيا على جهود العاملين في المركز.وقال الابيض: "نعلم عن وصول المتحور الجديد أوميكرون إلى لبنان، لذا نحن بحاجة إلى مناعة مجتمعية لمواجهة الوباء عبر أخذ اللقاء الذي أصبح أمرا أساسيا خاصة أننا نعرف وضع المستشفيات حاليا".وعن موضوع الزيارة إلى مراكز اللقاح قال الابيض: "نشد على أيدي العاملين الذين يعملون دون توقف أثناء أيام الاسبوع وفي الاعطال ويقدمون خدمة ممتازة، وهذا ما شاهدناه اليوم في مركز التلقيح في جامعة البلمند الذي هو من أهم المراكز خاصة لناحية التنظيم في العمل، الأمر الذي ساهم في سير عملية التلقيح بطريقة ممتازة رغم كثافة الإقبال، وهذا الامر يساعد لأن الكل يعلم ان لا أمنية لوزارة الصحة للعمل وحدها وهي تحتاج إلى دعم القطاع الخاص كي نستمر في العمل، شاكرا للدكتور الوراق "هذا العمل الممتاز والمنظم".