سامي الجميل في ذكرى استشهاد تويني: سيبقى قسمك محفورا في قلوبنا

غرد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في ذكرى استشهاد جبران تويني عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "كم نفتقد صوت الثائر دائما جبران تويني اليوم. وكم نفتقد قلمه اللاذع. اختاروك كما اختاروا بيار وانطوان لأنهم علموا أنكم لن تساوموا ولن تستسلموا. سيبقى قسمك محفورا في قلوبنا، ليذكرنا أنه بوحدتنا فقط ننقذ لبنان".