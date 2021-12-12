وزير الثقافة يمنح جائزة "أرض المبدعين" للمصوّر المبدع الياس دياب



كلام المرتضى جاء في خلال حفل تكريمي لعدد من المبدعين من لبنان، من تنظيم "ارض المبدعين"، وبرعاية وزارة الثقافة.

ومن بين المكرمين، المصور الياس دياب، صاحب كتاب "Beyond the image"، الذي قدّم من خلاله صورة جميلة عن لبنان، حيث خاض رحلة التصوير عالمياً، وأثبت أنّ لبنان واللبنانيين بإستطاعتهم تقديم الأجمل.

اكد وزير الثقافة محمد المرتضى الحاجة الى سلاح كل المتفوقين والمبدعين في هذه المرحلة التي يتعرض فيها لبنان لحصار كبير من اكثر من جهة حتى يعلن خضوعه، لافتا انه وطن العلم، وتعوّد ان يجعل من الركام منطلقا لاستعادة الدور الذي من اجله كان لبنان.