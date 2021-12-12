لقاء بين مفتي بعلبك وهيئة علماء المسلمين

استقبل مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح رئيس "هيئة علماء المسلمين" الشيخ خالد عارفي ونائبه الشيخ يوسف القادري مع وفد، في دار الفتوى في بعلبك.



وكان عرض لواقع محافظة بعلبك الهرمل وأحوال المشايخ، وسبل تضافر الجهود بين كل المناطق للتكاتف والتكامل في هذه المرحلة الصعبة.