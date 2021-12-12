لبنان

زرع 50 ألف أرزة في بتلون

Lebanon 24
12-12-2021 | 08:38
A-
A+
Doc-P-896194-637749202240176819.png
Doc-P-896194-637749202240176819.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رعت بلدية بتلون، ممثلة برئيسها مروان قيس والأعضاء، بالتعاون مع جمعية "أصدقاء المدرسة الرسمية في المتن" ممثلة بأمين سرها نعمان جبور والأعضاء ونادي بتلون الثقافي ممثلا برئيسه خلدون بو وادي والأعضاء، زرع 50 ألف نصبة من شجرة الأرز ضمن المشروع البيئي الثاني في بتلون، بدعوة من مجلس إنماء قضاء الشوف، في حضور رئيس بلدية بطمة خالد زين الدين، رئيس المجلس محمد الشامي، نائب الرئيس طارق أبو زكي،  أمينة الصندوق في المجلس مي أبو صالح، رئيس لجنة العلاقات العامة فادي الشامي، عضوي اللجنة الثقافية زلفا أبو علي زيدان وحمزة أبو علون.
 
تخللت اللقاء كلمات، ثم غرست أول شجرة من الأرز، باسم المؤرخ الراحل الدكتور عباس ابو صالح، لتستكمل زراعة باقي النصوب.
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:39 | 2021-12-12
12:25 | 2021-12-12
12:19 | 2021-12-12
13:36 | 2021-12-12
13:36 | 2021-12-12
13:35 | 2021-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website