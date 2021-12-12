زرع 50 ألف أرزة في بتلون

رعت بلدية بتلون، ممثلة برئيسها مروان قيس والأعضاء، بالتعاون مع جمعية "أصدقاء المدرسة الرسمية في المتن" ممثلة بأمين سرها نعمان جبور والأعضاء ونادي بتلون الثقافي ممثلا برئيسه خلدون بو وادي والأعضاء، زرع 50 ألف نصبة من شجرة الأرز ضمن المشروع البيئي الثاني في بتلون، بدعوة من مجلس إنماء قضاء الشوف، في حضور رئيس بلدية بطمة خالد زين الدين، رئيس المجلس محمد الشامي، نائب الرئيس طارق أبو زكي، أمينة الصندوق في المجلس مي أبو صالح، رئيس لجنة العلاقات العامة فادي الشامي، عضوي اللجنة الثقافية زلفا أبو علي زيدان وحمزة أبو علون.تخللت اللقاء كلمات، ثم غرست أول شجرة من الأرز، باسم المؤرخ الراحل الدكتور عباس ابو صالح، لتستكمل زراعة باقي النصوب.