لبنان

بعد إستضافة بيروت مؤتمرا للحرس القومي العربي... بيان "شديد اللهجة" لوزارة الخارجية البحرينية وهذا ما جاء فيه

Lebanon 24
12-12-2021 | 08:57
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أصدرت وزارة الخارجية البحرينية بياناً اعربت فيه عن "بالغ أسفها واستنكارها من استضافة العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمرًا صحفيا لعناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب، لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين".

وأعلنت أنه "تم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى الحكومة  اللبنانية بشأن هذه الاستضافة غير المقبولة إطلاقا، والتي تعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يخالف المواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول العربية".

وأضافت الوزارة أنه تم إرسال مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص، تتضمن استنكار مملكة البحرين لهذه الخطوة غير الودية من الجانب اللبناني.

ودعت وزارة الخارجية الحكومة اللبنانية إلى "ضرورة منع مثل هذه الممارسات المستهجنة التي تستهدف الإساءة إلى مملكة البحرين، وتتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين".
 
وكان الحرس القومي العربي قد افتتح مؤتمره السنوي الأول في لبنان تحت عنوان "أهل المقاومة" في منطقة الرميلة. 

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