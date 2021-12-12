لبنان

سقوط ضحايا خلال تشييع الشاب حمزة ابراهيم الذي توفي بانفجار المخيم الشمالي (فيديو)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-12-2021 | 09:15
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن سقوط ضحايا نتيجة اطلاق النار في مخيم البرج الشمالي شرق صور، خلال تشييع الشاب حمزة إبراهيم شاهين، الذي توفي متأثراً بجراحه نتيجة إنفجار المخيم.
 
وبحسب المعلومات الاولية، يُسجل وقوع أكثر من ضحية، واصابات خطيرة، كما أُفيد عن وفاة الشاب محمد ط. وهو من سكان مخيم عين الحلوة، متأثراً بجراحه.
 
 
وأكدت مراسلة "لبنان 24" أنّه لا إشتباك بين أي من الفصائل الفلسطينية داخل مخيم البرج الشمالي، وبأنّ ما حصل من سقوط اصابات، كان عن طريق الخطأ.
 
وكانت "الوكالة الوطنية للاعلام" أفادت عن مقتل شخصين وإصابة حوالى سبعة أخرين، خلال تشييع المهندس ابراهيم شاهين الذي قتل بإنفجار مخيم البرج الشمالي منذ يومين، وذلك اثر إشكال حصل أثناء التشييع الذي أقامته حركة "حماس" داخل المخيم، في حضور قيادات من حماس وتنظيمات اسلامية فلسطينية ولبنانية.
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