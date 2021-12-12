لبنان

الحاج حسن: لضبط الأسعار ومنع أي زيادة غير مبررة لأسعار اللحوم

Lebanon 24
12-12-2021 | 09:25
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استقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن رئيس اتحاد النقابات والمستخدمين في محافظة بعلبك الهرمل حسن جعفر على رأس وفد، في حضور المسؤول العمالي في حركة "أمل" ميلاد جانبين، ورئيس وأعضاء نقابة مستخدمي وبائعي اللحوم في بعلبك الهرمل.

وأشار جعفر إلى أن الوفد "عرض لوزير الزراعة مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم في بعلبك الهرمل بصورة عشوائية، بخاصة لحوم الأبقار التي كانت ملاذ الطبقة الفقيرة، حيث تجاوز سعر الكيلو الواحد 200 ألف ليرة، مما يجعل السواد الأعظم من الناس عاجزين عن شراء اللحوم لعائلاتهم، من دون مراعاة مستوردي اللحوم والتجار وأصحاب المزارع الضائقة الاقتصادية والأوضاع المعيشية الصعبة، التي يعاني منها المواطن".

بدوره أعرب الوزير الحاج حسن عن "تفهمه لأوضاع الناس"، ووعد "بالتواصل مع المعنيين، ووضع خطة عمل، والتنسيق بين وزارتي الزراعة والاقتصاد والبلديات من أجل ضبط الأسعار، ومنع أي استغلال أو زيادة غير مبررة للأسعار".
المصدر: الوكالة الوطنية
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