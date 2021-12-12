لبنان

وزير الصحة من مستشفى كسروان الحكومي: كلما سرعنا بموضوع اللقاح تجنبنا تعطيل البلاد

Lebanon 24
12-12-2021 | 09:50
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 تفقد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، في إطار جولته على المراكز الصحية للاطلاع على سير عمل ماراتون "فايزر" الذي انطلق أمس، مستشفى كسروان الحكومي- البوار، حيث استقبله رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور أندريه القزيلي والطاقم الطبي والتمريضي.
 
بعد جولة في مختلف الاقسام، توجه الأبيض إلى قسم كورونا، حيث وجه تحية خاصة الى العاملين فيه، مثنيا على "جهودهم ومرافقتهم للمصابين في هذه المرحلة الدقيقة من انتشار الوباء والظروف التي تمر فيها البلاد".
 
وأعرب عن سروره بالإقبال الكثيف على التلقيح، وقال: "نعمل على زيادة عدد المتطوعين للمشاركة في عملية التلقيح، لنتمكن من تسريع وتيرة الماراتون. هناك إقبال كثيف على عملية التلقيح من لبنانيين وغير لبنانيين، وهذا يمكننا من الوصول إلى اكتساب المناعة الجماعية والعودة إلى الحياة الطبيعية كالبلدان الأخرى".
 
وردا على سؤال عن إمكانية إقفال البلاد بعد فترة الأعياد، أجاب: "ان الإقبال الكثيف الذي شهدناه يطمئن قليلا. وما يحدد الافقال أو عدمه هو الوضع الوبائي، فكلما سرعنا في موضوع اللقاح وحماية المجتمع، تجنبنا تعطيل البلاد والدورة الاقتصادية".
 
وفي الختام، ناشد المواطنين "الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية والتباعد الاجتماعي وأخذ اللقاح لنصل في أقرب وقت إلى المناعة الجماعية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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