لبنان

شيخ العقل اتصل بإرسلان معزيا واستقبل وفودا وشخصيات

Lebanon 24
12-12-2021 | 10:38
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 إتصل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى برئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، معزيا بالأميرة ديالا فيصل أرسلان، ومؤكدا "تقديره للبيت الأرسلاني العريق".
 
واستقبل أبي المنى في دارته في شانيه، رجل الأعمال خيري جانبولاد من الديانة الأيزيدية في العراق، يرافقه من الديانة نفسها قاسم اسماعيل والدكتور ناصر زيدان من قبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
 
ومن زوار شيخ العقل مدير مصلحة مياه جبل لبنان المهندس جان جبران، يرافقه مدير مركز عاليه يونس الجرماني، وكذلك مسؤول ديوان المدير العام لقوى الأمن الداخلي المقدم شربل حنين، ثم مدير التدريب في المخابرات العقيد فادي الحسنية يرافقه النقيب سيمون ابو سعد، والشيخان حمزة كوكاش وراجح عبد الخالق.
 
كما استقبل المشرف على مزار "عجوز الخير" في كفرفاقود عاطف أمان الدين، الشيخ نور الدين طربيه والشيخ محمود ابو اسماعيل، ثم مسؤولة مشروع "أكاديمية ثقافة، فكر، إبداع" نجوى نوفل، ترافقها مجموعة من السيدات المتطوعات في الأكاديمية، لطلب رعايته نشاطها الأول مسابقة ثقافية حول كتابه "الحوار الإسلامي المسيحي في لبنان: رؤية الموحدين الدروز".
 
كذلك استقبل أبي المنى مجموعة شبابية من إدارة "النادي الأولمبي الرياضي" في بلدة دميت الشوف للتهنئة وطلب الدعم المعنوي والتشجيع، وكذلك المحامي باسل العود، الشيخ سعيد فياض من بلدة إبل السقي، ثم الشيخ حمزة الفقيه من عاليه، فالشيخ أكرم ابو فراج من بلدة بعلشميه، الى زوار آخرين في قضايا مختلفة وتلقى مراجعات.
المصدر: الوكالة الوطنية
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