لبنان

بلدية صيدا رفعت الشجرة الميلادية وسط المدينة

Lebanon 24
12-12-2021 | 10:45
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 رفعت بلدية صيدا، الشجرة الميلادية وسط المدينة عند تقاطع إيليا، مع إقتراب حلول عيدي الميلاد ورأس السنة، وقامت فرق الطوارىء في البلدية بتثبيت الشجرة وتزيينها.
 
وهنأ رئيس البلدية محمد السعودي في بيان باسمه وباسم المجلس البلدي اللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة، بقرب حلول الأعياد المجيدة، معربا عن أمله في أن "تحمل الأعياد الخير والسلام والإطمئنان إلى ربوع بلدنا الحبيب لبنان، ويزول كابوس كورونا ومتحوراته عن البشرية جمعاء إلى غير رجعة، ويتخطى لبنان قريبا كل الصعاب الإقتصادية والمعيشية، جراء الإنهيار المالي والإقتصادي غير المسبوق".
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