لبنان

رئيس مستشفى تبنين: 1700 شخص تلقوا اللقاح

Lebanon 24
12-12-2021 | 11:07
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شهد اليوم الثاني لماراثون فايزر، الذي تنظمه وزارة الصحة العامة وتشارك فيه مستشفى تبنين الحكومي، بالتعاون مع إتحاد بلديات القلعة وبلدية تبنين والجمعيات الاهلية، إقبالاً كثيفاً من أهالي المنطقة على عملية التلقيح في مركز الماراثون (مبنى حسينية تبنين - مكتبة جوزيف مغيزل).
 
وفي ختام الماراثون، تحدث رئيس مجلس إدارة مستشفى تبنين الحكومي الدكتور محمد حمادي، واعدا بأن "يعمل مركز التلقيح بكل طاقته لخدمة أهلنا والحفاظ على صحتهم"، مشيرا الى أن حصيلة هذا الماراثون اليوم بلغ 1700 شخص تلقوا اللقاح.
وشكر حمادي وزارة الصحة بشخص الوزير فراس الأبيض الجهود المبذولة لانجاح هذا الماراثون ولإتحاد بلديات القلعة وبلدية تبنين وجميع المتطوعين من الجمعيات الاهلية والموظفين المشاركين من مستشفى تبنين الحكومي، جهودهم في هذا الماراثون.
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