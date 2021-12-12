رئيس مستشفى تبنين: 1700 شخص تلقوا اللقاح

شهد اليوم الثاني لماراثون فايزر، الذي تنظمه وزارة الصحة العامة وتشارك فيه مستشفى تبنين الحكومي، بالتعاون مع إتحاد بلديات القلعة وبلدية تبنين والجمعيات الاهلية، إقبالاً كثيفاً من أهالي المنطقة على عملية التلقيح في مركز الماراثون (مبنى حسينية تبنين - مكتبة جوزيف مغيزل).وفي ختام الماراثون، تحدث رئيس مجلس إدارة مستشفى تبنين الحكومي الدكتور محمد حمادي، واعدا بأن "يعمل مركز التلقيح بكل طاقته لخدمة أهلنا والحفاظ على صحتهم"، مشيرا الى أن حصيلة هذا الماراثون اليوم بلغ 1700 شخص تلقوا اللقاح.