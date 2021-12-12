"اليونيفيل" دشنت محطة توليد كهرباء بالطاقة البديلة في بنت جبيل





بيضون دشنت الكتيبة الايطالية والايرلندية والبولندية في اليونيفيل، محطة توليد كهرباء تعمل على الطاقة البديلة، قدمتها لمدرسة الاشراق ومبرة الخير التابعتين لجمعية المبرات الخيرية في عيناثا - بنت جبيل، في حضور قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الايطالي ستيفانو لاغوريو، قائد الوحدة الايرلندية البولندية المقدم فيكرا كايس والوفد المرافق، المدير العام للجمعية الدكتور محمد باقر فضل الله، رئيس بلدية عيناثا الدكتور رياض فضل الله، إمام البلدة السيد علي عبد اللطيف فضل الله، وعدد من رؤساء البلديات والفاعليات الرسمية والمحلية والتربوية في المنطقة.

وتحدثت الاستاذة رابعة بيضون عن مؤسسات المبرات المتنوعة وآثارها التربوية والاجتماعية، مشيرة الى "الصعوبات في ظل الازمة الخانقة كما الكثير من المؤسسات الاجتماعية والتربوية في لبنان"، ومنوهة بـ"دور الكتيبة الايطالية والايرلندية والبولندية".



وشكرت للقائد لاغوريو ومكتب التعاون المدني العسكري "المشروع الحيوي لتوفير استهلاك الكهرباء"، مثنية على "أهمية النشاطات الانسانية والاجتماعية والمشاريع الخدماتية لفائدة اهالي الجنوب، إضافة الى الدعم الكبير للطلاب والاجيال الناشئة في سبيل تحصيل علمهم".