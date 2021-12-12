لبنان

"اليونيفيل" دشنت محطة توليد كهرباء بالطاقة البديلة في بنت جبيل

Lebanon 24
12-12-2021 | 11:09
A-
A+
Doc-P-896233-637749294726287664.png
Doc-P-896233-637749294726287664.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دشنت الكتيبة الايطالية والايرلندية والبولندية في اليونيفيل، محطة توليد كهرباء تعمل على الطاقة البديلة، قدمتها لمدرسة الاشراق ومبرة الخير التابعتين لجمعية المبرات الخيرية في عيناثا - بنت جبيل، في حضور قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الايطالي ستيفانو لاغوريو، قائد الوحدة الايرلندية البولندية المقدم فيكرا كايس والوفد المرافق، المدير العام للجمعية الدكتور محمد باقر فضل الله، رئيس بلدية عيناثا الدكتور رياض فضل الله، إمام البلدة السيد علي عبد اللطيف فضل الله، وعدد من رؤساء البلديات والفاعليات الرسمية والمحلية والتربوية في المنطقة.
 
بيضون
وتحدثت الاستاذة رابعة بيضون عن مؤسسات المبرات المتنوعة وآثارها التربوية والاجتماعية، مشيرة الى "الصعوبات في ظل الازمة الخانقة كما الكثير من المؤسسات الاجتماعية والتربوية في لبنان"، ومنوهة بـ"دور الكتيبة الايطالية والايرلندية والبولندية".
 
وشكرت للقائد لاغوريو ومكتب التعاون المدني العسكري "المشروع الحيوي لتوفير استهلاك الكهرباء"، مثنية على "أهمية النشاطات الانسانية والاجتماعية والمشاريع الخدماتية لفائدة اهالي الجنوب، إضافة الى الدعم الكبير للطلاب والاجيال الناشئة في سبيل تحصيل علمهم".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:39 | 2021-12-12
12:25 | 2021-12-12
12:19 | 2021-12-12
13:36 | 2021-12-12
13:36 | 2021-12-12
13:35 | 2021-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website