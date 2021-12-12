مدير مستشفى طرابلس: الاقبال على اللقاح دليل وعي لتشكيل مناعة مجتمعية

شهد مستشفى طرابلس الحكومي اليوم، إقبالاً لافتاً من المواطنين والمقيمين لأخذ اللقاح ضمن ماراثون فايزر منذ ساعات الصباح الأولى.



وأكد مدير المستشفى ناصر عدرة أن "هذا دليل وعي كبير من المواطنين لأهمية اللقاح في حماية مجتمعنا من فيروس كورونا وتشكيل مناعة مجتمعية"، شاكرا لوزارة الصحة وعلى رأسها الوزير فراس الأبيض كل الجهود التي يقوم بها لتسهيل عملية اخذ اللقاح.