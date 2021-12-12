"ولعت" بين الجميل ونعيم قاسم.. كلامٌ من العيار الثقيل

غرّد رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل عبر حسابه على تويتر كاتباً: وقاحة حزب الله تخطّت كل الحدود! بعد كل ما كبّدوا لبنان من كوارث وعزلة وترهيب، يُتحفنا قاسم بدعوة من هم غير راضين إلى أن يبحثوا عن حلّ آخر. فشرت! أنتم الخارجون عن إجماع اللبنانيين! أنتم حالة تقسيمية! وبما أنّ كل من ينتمون إلى لبنان باقون، فعليكم أنتم أن تبحثوا جديًّا عن حلّ آخر.