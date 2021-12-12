18
o
بيروت
18
o
طرابلس
22
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
18
o
جونية
19
o
النبطية
11
o
زحلة
20
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
تصريح جديد من وزير الصحة عن "إغلاق البلد".. ماذا قال؟
Lebanon 24
12-12-2021
|
12:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار وزير الصحة فراس الابيض مجمع السيتي مول- نهر الموت، حيث بدأ منذ الصباح ماراتون التلقيح ضد فيروس كورونا، وبعد جولة قام بها على مختلف القاعات.
والقى الأبيض كلمة قال فيها: "في الآونة الأخيرة لاحظنا أن عدد الإصابات بكورونا بدأ يرتفع وظروف المستشفيات صارت صعبة، لذلك ركزت وزارة الصحة في خطتها على تنشيط خطة اللقاح وتوزيعها لتشمل كل الأراضي اللبنانية، والحمد لله، فإن الماراتون الذي حصل نهاية هذا الاسبوع نجح بكل المعايير، حيث ارتفع أعداد المواطنين الذي قصدوا المراكز بشكل كبير، ونتمنى أن يبقى مرتفعا خلال الأسبوع وفي الحملات المقبلة، وهنا علينا أن نؤكد أن نجاح الحملة يعود للجهود الكبيرة التي بذلت في كل مراكز اللقاحات أن في المستشفيات الحكومية أو الخاصة أو المراكز المعتمدة، كمركز الصليب الأحمر في السيتي مول، وهو أكبر مركز لقاح في لبنان، والذي قام بتلقيح أكثر من ألفي مواطن امس واليوم وصل إلى ما يقارب الثلاثة الآف، وهنا لا بد من توجيه تحية للصليب الأحمر اللبناني الذي واكب كل ما قمنا به منذ بداية كورونا، إن عبر نقل المرضى أو في حملات اللقاح، وهذا ما يجعلنا نأمل بالوصول إلى مناعة مجتمعية كبيرة ونحمي مجتمعنا".
اضاف ردا على سؤال: "في الماضي كان يصل العدد الى 17000 أو 18000، البارحة وصلنا إلى 35000، اليوم وصلنا حتى الآن إلى 24000 والإعداد ستزداد ويبقى الهدف الأساسي الوصول إلى حماية مناعية في المجتمع" .
وعن اوميكرون قال: "لقد اكدنا وجود حالتين، وهناك أكثر من ست حالات نحاول تأكيدها عبر المختبرات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والواضح أن اوميكرون ينتشر في كل البلد، لكن كل الدراسات تؤكد أن اللقاح يؤمن نسبة حماية عالية، وهذا يتطلب سرعة في أخذ اللقاح، لان وضع المستشفيات صعب".
وقال: "أن النسبة العالية من الموجودين في العناية الفائقة هم من غير الملقحين أن في لبنان أو في كل دول العالم".
وعن إمكانية الإغلاق الشامل اجاب: "مع الإقبال المتزايد على اللقاح، نتمنى ألا نصل إلى ذلك، لان البلد لا يتحمل ذلك لا نفسيا ولا اجتماعيا ولا اقتصاديا ولا تربويا، لكن يبقى القرار الأخير للوضع الوبائي الذي اتمنى الا يتطور".
تابع
الأكثر قراءة
النائب السابق مغتاظ وفش خلقه بالسعودية وفرنسا
Lebanon 24
النائب السابق مغتاظ وفش خلقه بالسعودية وفرنسا
01:00 | 2021-12-12
12/12/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصحة يفجّر مفاجأة عن "أوميكرون" في لبنان.. هذا ما قاله
Lebanon 24
وزير الصحة يفجّر مفاجأة عن "أوميكرون" في لبنان.. هذا ما قاله
04:48 | 2021-12-12
12/12/2021 04:48:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال احتفالات رأس السنة... 4 أبراج ستلتقي بالحبيب
Lebanon 24
خلال احتفالات رأس السنة... 4 أبراج ستلتقي بالحبيب
03:27 | 2021-12-12
12/12/2021 03:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
خاص باللبنانيين.. بيان عن الجمهورية العربية السورية للراغبين بدخول أراضيها
Lebanon 24
خاص باللبنانيين.. بيان عن الجمهورية العربية السورية للراغبين بدخول أراضيها
07:14 | 2021-12-12
12/12/2021 07:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار المرفأ يتكرّر في البرج الشمالي.. مشاهد تكشف فرضية "غير مطمئنة"
Lebanon 24
انفجار المرفأ يتكرّر في البرج الشمالي.. مشاهد تكشف فرضية "غير مطمئنة"
06:00 | 2021-12-12
12/12/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:43 | 2021-12-12
الحديث عن إنشاء صندوق سعودي فرنسي يثير استياء بعبدا
17:36 | 2021-12-12
لا بوادر لحلّ مشكلة تعطيل جلسات مجلس الوزراء
17:14 | 2021-12-12
اهتمام روسي بالملف اللبناني
17:02 | 2021-12-12
الجيش: خروقات بحرية للعدو الإسرائيلي مقابل رأس الناقورة
17:00 | 2021-12-12
أجواء سلبية
17:00 | 2021-12-12
دوكان في بيروت لمُتابعة تنفيذ المبادرة السعودية - الفرنسية
فيديو
محمد رمضان يثير الجدل من جديد.. إطلالة عارية والجمهور يلقي عليه الهدايا والساعات الثمينة (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان يثير الجدل من جديد.. إطلالة عارية والجمهور يلقي عليه الهدايا والساعات الثمينة (فيديو)
08:00 | 2021-12-12
13/12/2021 00:53:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصي الحلاني يكشف أسرارا عن حياته الشخصية... هذا إسمه الحقيقي وزوجته كوليت كانت تطلب الطلاق (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يكشف أسرارا عن حياته الشخصية... هذا إسمه الحقيقي وزوجته كوليت كانت تطلب الطلاق (فيديو)
04:31 | 2021-12-12
13/12/2021 00:53:37
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين تخرج عن صمتها: حلقت شعري حتى يراني حسام حبيب غير جميلة ويطلقني! (فيديو)
Lebanon 24
شيرين تخرج عن صمتها: حلقت شعري حتى يراني حسام حبيب غير جميلة ويطلقني! (فيديو)
02:00 | 2021-12-12
13/12/2021 00:53:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact