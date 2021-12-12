لبنان

إقبال واسع على تلقي لقاح فايزر في مستشفى سير- الضنية الحكومي

Lebanon 24
12-12-2021 | 12:38
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شهد مستشفى سير - الضنية الحكومي إقبالاً واسعاً من المواطنين على ماراتون لقاح فايزر، الذي تنظمه وزارة الصحة العامة.
 
واستمر توافد المواطنين إلى المستشفى لليوم الثاني على التوالي من أجل تلقي اللقاح، من خلال مشاركة المواطنين من مختلف الفئات العمرية، من لبنانيين ونازحين سوريين وخادمات أجنبيات، ما دفع إدارة المستشفى إلى تمديد الوقت، بهدف استيعاب المواطنين الذين انتظروا دورهم لساعات.
 
وفي هذا المجال، أشار مدير المستشفى الدكتور بشار جمال إلى أن "الإقبال الكثيف من المواطنين على تلقي اللقاح هو نتيجة الحاجة الضرورية للوقاية والحماية من الإصابة بالفيروس"، مشددا على "أهمية تلقي اللقاح من أجل الوصول إلى المناعة المجتمعية"، ومنوها بـ"جهود فريق التلقيح من أطباء وممرضات وممرضين وموظفين، وجمعيات محلية وغير محلية".
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