لبنان

درويش التقى يكن وجال في مرافق جامعة الجنان

Lebanon 24
12-12-2021 | 13:04
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استقبل رئيس مجلس أمناء جامعة الجنان الدكتور سالم فتحي يكن في مكتبه، النائب الدكتور علي درويش، وتم التباحث في شؤون تربوية ووطنية.

وبعد اللقاء، حيا النائب درويش جامعة الجنان كونها من الجامعات اللبنانية العريقة التي لها حضور مميز على مستوى لبنان والعالم العربي، واستطاعت على مدار أكثر من ثلاثين عاما أن تخرج طلابا من أنحاء العالم كافة، ويشهد لهيئاتها التعليمية بالكفاءة العلمية والبحثية والتزامها كافة المعايير الأكاديمية.

بدوره أكد يكن "حرص الجامعة منذ عشرات السنين على تعليم شريحة واسعة من الطلبة اللبنانيين ودعمهم بالمنح والمساعدات الاجتماعية، فنحن أصحاب رسالة".

أضاف: "تاريخ الجامعة العلمي الرصين يشهد به كبار الأساتذة في لبنان والخارج وبرصانتها على مستوى البحث العلمي وتطوير المناهج، وهذا ما تم خلال فترة جائحة كوفيد -19 حيث استمر التدريس بشكل طبيعي، وكان الطلاب والأساتذة على مستوى جيد من التفاعل".

وفي ختام الزيارة، كانت جولة في مختلف مرافق الجامعة.
 
 
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