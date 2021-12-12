لبنان

موظفو "ألفا" و "تاش" يبدأون إضراباً مفتوحاً بدءاً من يوم غد

Lebanon 24
12-12-2021 | 13:29
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وجه مجلس نقابة موظفي ومستخدمي شركتي الخليوي في لبنان رسالة الى الموظفين، عشية بدء الإضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو شركتي ألفا وتاتش، ابتداء من يوم غد الإثنين، حتى تحقيق المطالب "بتطبيق عقد العمل الجماعي ودفع المستحقات والتزام شركتي الخليوي الحفاظ على مكتسبات الموظفين".
 
ومما جاء في الرسالة: "نحن وإياكم يدا بيد لنمنع أي تعد على مكتسباتنا، يدا بيد لنؤكد أننا لن نرضى بغير ما هو حق لنا ومنصوص عنه في عقد العمل. لن نتراجع في الدفاع عن حقنا في الحصول على التغطية الصحية والاجتماعية. من هنا نحن وإياكم سنكون السد المنيع في وجه كل من يحاول قضم هذه الحقوق".
 
أضافت: "حاولنا الجهد الجهيد لكي لا نصل الى هذه المرحلة، إن عن طريق التفاوض أو عن طريق وسطاء الخير، لكن يا للاسف لم نصل الى النتائج المرجوة.
لذا نؤكد أنه ابتداء من يوم غد الإثنين تبدأ الخطوة الأولى في تحصين حقوقنا عبر تنفيذ عقد العمل، وبالتأكيد سنكون كلنا على قدر الآمال، وسنكون كلنا على قدر المسؤولية. وهنا لا بد لنا ان نشكر لكل الموظفين دعمهم".
 
وختمت الرسالة: "نؤكد ان هذه المرحلة المصيرية تستجوب الدفاع بكل قوة للحفاظ على عقد العمل، وخصوصا أن هناك محاولات جدية لخرقه وحرمانكم من مكتسباتكم، وان أي تراجع ولو بجزء بسيط، سيجر علينا المزيد من القضم للحقوق، مما ينعكس سلبا على حمايتنا الصحية والاجتماعية وعلى عائلاتنا".
 
 
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