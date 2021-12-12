12 وفاة بفيروس كورونا.. كم بلغ عدد الاصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل " 1539 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 690054، كما تم تسجيل 12 حالة وفاة".