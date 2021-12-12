انتهاء "ماراثون فايزر" في عكار.. كم بلغ عدد المشاركين فيه؟

انتهت قرابة الساعة السادسة والنصف مساء اليوم في محافظة عكار، عملية التلقيح التي اطلقتها وزارة الصحة على مستوى كل لبنان، ضمن ماراتون استمر ليومين متتاليين لكافة الفئات العمرية من عمر 12 سنة وما فوق، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.وبلغ عدد الملقحين المسجلين اليوم في المركزين المخصصين في مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي- حلبا ومستشفى سيدة السلام- القبيات: 2341 شخصا، وهذا رقم قياسي غير مسبوق في مختلف حملات التلقيح، التي تمت سابقا في محافظة عكار، التي تعتبر نسبة التلقيح فيها هي الادنى بين مختلف المناطق اللبنانية.وتوزع عدد الملقحين لهذا اليوم في عكار على الشكل التالي:في مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي تلقح 1359 شخصا منهم:1214 شخصا تلقوا الجرعة الاولى، و35 شخصا الجرعة الثانية، و110 اشخاص الجرعة الثالثة.في مستشفى سيدة السلام القبيات: 988 شخصا اجمالي عدد الملقحين.الجرعة الاولى: 804 اشخاص.الجرعة الثانية: 17 شخصا.الجرعة الثالثة: 167 شخصا.هذا وقد ساهم فريق كبير من المتطوعين في شبكة عكار للتنمية بتنظيم وتأمين ادارة عملية التلقيح في كلا المركزين.