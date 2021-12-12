بالأرقام.. إليكم نتائج "ماراثون فايزر" على مدى يومين

أعلن وزير الصحة العامة فراس الأبيض في تغريدة عبر "تويتر" نتائج ماراثون فايزر على مدى يومي السبت والأحد لجميع الفئات العمرية، والتي أظهرت كثافة في المشاركة وجاءت كالتالي:

- جرعة أولى 47977

- جرعة ثانية 2535

- جرعة ثالثة 12119