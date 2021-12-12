تسعيرة "إنترنت الهواتف" في لبنان.. هل ستزداد؟

قالت مصادر في قطاع الاتصالات لـ"لبنان24" إنّ "شركتي الخليوي في لبنان لم تمتنعا عن تسليم بطاقات التشريج بعكس ما يُشاع"، وأضافت: "شركتا الخليوي تسلمان الوكلاء كالمُعتاد والمشكلة ليست لديها لأن البطاقات متوفرة، وما يحصل من احتكار ينحصر عند الوكلاء ولا يمكن اتهام الشركات به".



وأشارت المصادر إلى أنّ "شركتي الاتصالات ستواصلان تأمين البطاقات كالمعتاد، كما أنها ستواصل بيعها عبر الانترنت وفق سعر الدولار الرسمي".