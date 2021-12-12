ماذا قال باسيل في ذكرى استشهاد فرانسوا الحاج؟

غرّد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر تويتر وكتب: تمر السنوات وتترسخ في ذاكرتنا الوطنية صورة اللواء فرنسوا الحاج، بطل الانتصار على الإرهاب وشهيد الإيمان بلبنان الحر السيد المستقل. هو ورفاقه الشهداء امثولة عزّ للأجيال الآتية. لهم منّا كل إجلال وتقدير.