لبنان

ماذا قال باسيل في ذكرى استشهاد فرانسوا الحاج؟

Lebanon 24
12-12-2021 | 16:08
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غرّد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر تويتر وكتب: تمر السنوات وتترسخ في ذاكرتنا الوطنية صورة اللواء فرنسوا الحاج، بطل الانتصار على الإرهاب وشهيد الإيمان بلبنان الحر السيد المستقل. هو ورفاقه الشهداء امثولة عزّ للأجيال الآتية. لهم منّا كل إجلال وتقدير. 
 
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