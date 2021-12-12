لبنان

دوكان في بيروت لمُتابعة تنفيذ المبادرة السعودية - الفرنسية

Lebanon 24
12-12-2021 | 17:00
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يحطّ في بيروت اليوم السفير بيار دوكان، مبعوثاً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للبحث في بعض الخطوات العملية التي تسمح بالإقلاع من مكان ما لملاقاة الجهود الدولية لمساعدة اللبنانيين على الخروج من الأزمة.
(السياسة الكويتية)
المصدر: السياسة الكويتية
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