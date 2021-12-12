دوكان في بيروت لمُتابعة تنفيذ المبادرة السعودية - الفرنسية

يحطّ في بيروت اليوم السفير بيار دوكان، مبعوثاً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للبحث في بعض الخطوات العملية التي تسمح بالإقلاع من مكان ما لملاقاة الجهود الدولية لمساعدة اللبنانيين على الخروج من الأزمة.

(السياسة الكويتية)