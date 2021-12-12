لبنان

هل ستعود "طوابير البنزين"؟

Lebanon 24
12-12-2021 | 16:40
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قال ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبوشقرا لقناة "الجديد" إنه "لا عودة للطوابير أمام المحطات نتيجة انخفاض الاستهلاك إثر ارتفاع الأسعار".
وأضاف: "لكن رغم ذلك، فإن لبنان بلد المفاجآت، وقرارات مصرف لبنان كلها ترقيع بترقيع".

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لبنان

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