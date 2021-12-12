هل ستعود "طوابير البنزين"؟

قال ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبوشقرا لقناة "الجديد" إنه "لا عودة للطوابير أمام المحطات نتيجة انخفاض الاستهلاك إثر ارتفاع الأسعار".

وأضاف: "لكن رغم ذلك، فإن لبنان بلد المفاجآت، و قرارات مصرف لبنان كلها ترقيع بترقيع".