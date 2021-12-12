فوجئ مسؤول بارز بتسريب أجواء سلبية عن لقاءاته الأخيرة مع مسؤول كبير، بخلاف ما يحاوله الأول من إشاعة مناخات إيجابية للتخفيف من التداعيات اليومية للواقع الحكومي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".