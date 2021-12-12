الجيش: خروقات بحرية للعدو الإسرائيلي مقابل رأس الناقورة

أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه بيانين حول الخروقات البحرية للعدو الإسرائيلي تضمنا الآتي:بتاريخ 12 / 12 / 2021 الساعة 8.25، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 200 متر ولمدة ثلاث دقائق.وبتاريخ 11 / 12 / 2021 اعتبارا من الساعة 16.19 ولغاية الساعة 20.28، تم تسجيل ثلاثة خروقات بحرية معادية للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 425 مترا، وأقدم بعض العناصر على إلقاء قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة.وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.