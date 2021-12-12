لبنان

اهتمام روسي بالملف اللبناني

Lebanon 24
12-12-2021 | 17:14
A-
A+
Doc-P-896302-637749515610713004.jpg
Doc-P-896302-637749515610713004.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت "الجريدة" الكويتية: "إلى جانب الاهتمام الخليجي، والرعاية الفرنسية الكاملة للبنان في هذه المرحلة وتوفير كل مقومات الدعم للحكومة اللبنانية، وصولاً إلى زيارة السفير بيار دوكان إلى بيروت، وهو المكلف بمتابعة ملف المساعدات، يبرز اهتمام روسي مستجد، تجلّى بزيارة لوفد من شركات روسية عاملة في مجالات الطاقة، وقد عقد الوفد لقاءات مع وزير الطاقة في الحكومة، وأبدى الاستعداد للدخول في مجال الاستثمار وإعادة تأهيل محطة دير عمار وإيصال الغاز الروسي إليها. يأتي هذا الاهتمام الروسي بعد فوز شركة روسنفت بمناقصة إعادة تأهيل مصفاة طرابلس، وهذا لا ينفصل عن مساعي موسكو لترسيم الحدود بين لبنان وسورية مستقبلاً، وبالتالي لعب دور أساسي بين البلدين".
(الجريدة الكويتية)
المصدر: الجريدة الكويتية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:03 | 2021-12-12
17:43 | 2021-12-12
17:36 | 2021-12-12
17:02 | 2021-12-12
17:00 | 2021-12-12
17:00 | 2021-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website