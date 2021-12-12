اهتمام روسي بالملف اللبناني

كتبت "الجريدة" الكويتية: "إلى جانب الاهتمام الخليجي، والرعاية الفرنسية الكاملة للبنان في هذه المرحلة وتوفير كل مقومات الدعم للحكومة اللبنانية، وصولاً إلى زيارة السفير بيار دوكان إلى بيروت، وهو المكلف بمتابعة ملف المساعدات، يبرز اهتمام روسي مستجد، تجلّى بزيارة لوفد من شركات روسية عاملة في مجالات الطاقة، وقد عقد الوفد لقاءات مع وزير الطاقة في الحكومة، وأبدى الاستعداد للدخول في مجال الاستثمار وإعادة تأهيل محطة دير عمار وإيصال الغاز الروسي إليها. يأتي هذا الاهتمام الروسي بعد فوز شركة روسنفت بمناقصة إعادة تأهيل مصفاة طرابلس، وهذا لا ينفصل عن مساعي موسكو لترسيم الحدود بين لبنان وسورية مستقبلاً، وبالتالي لعب دور أساسي بين البلدين".

(الجريدة الكويتية)