لبنان

لا بوادر حلّ لمشكلة تعطيل جلسات مجلس الوزراء

Lebanon 24
12-12-2021 | 17:36
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أشارت مصادر سياسية عبر "اللواء" إلى أن "اي بوادر لحل مشكلة تعطيل جلسات مجلس الوزراء، لم تتبلور بعد، ويبدو انها ستطول اكثر مما كان متوقعا، برغم كل الاتصالات والمساعي المبذولة باستمرار للخروج من هذا المازق الصعب"، لافتة الى ان "معظم ما يتردد عن صيغ وطروحات للحلول من هنا وهناك، دونه صعوبات وموانع، سياسية ودستورية".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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