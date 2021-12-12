مهمّة استطلاعية لدوكان وبيدرسون في بيروت

يلتقي دوكان عند الحادية عشرة قبل الظهر الرئيس نجيب ميقاتي.



ووصفت مصادر وزارية زيارة دوكان وبيدرسون بأنها "استطلاعية وان كانت مختلفة الاهداف نظرا لطبيعة مهمة كل موفد". كما يصل اليوم الموفد الاممي الى سوريا غير بيدرسون ويلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون في التاسعة صباحاً والرئيس ميقاتي الساعة الواحدة بعد الظهر وزير الخارجية عبد الله بوحبيب الساعة الثانية بعدالظهر.ووصفت مصادر وزارية زيارة دوكان وبيدرسون بأنها "استطلاعية وان كانت مختلفة الاهداف نظرا لطبيعة مهمة كل موفد".

وقالت لـ"اللواء" ان "دوكان سيستمع الى ما تحقق في لبنان حتى الان والخطوات المرتقبة على صعيد الاصلاحات المطلوبة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بينما بيدرسون سيطرح ما تحقق على صعيد العملية السياسية في سوريا وموضوع النازحين السوريين. ولم يتضح ما اذا كان سيزور شخصيات اخرى او اذا كان سيقوم بجولات ميدانية على مخيمات النزوح السوري".

(اللواء)