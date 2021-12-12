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لبنان
ماذا كشف ابو فاعور عن زيارته للسعودية؟
Lebanon 24
12-12-2021
|
23:47
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كشف عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" وائل أبو فاعور لـ"النهار" ان زيارته الأخيرة للمملكة السعودية "جاءت في إطار التشاور المستمر مع المسؤولين في المملكة خصوصا بعد الازمة الاخيرة التي تسبّب بها جحود البعض بحق المملكة، وأهم من ذلك تمادي "حزب الله" في الإساءة إلى المملكة وأمنها واستقرارها وسلامة أبنائها عبر الانغماس في أدوار اقليمية لا تمت بصلة إلى انتماء لبنان ومصالحه". وعما إن كان حمل مبادرة معينة باتجاه المملكة اشار أبو فاعور إلى "أننا لم نحمل مبادرة محددة، لكننا حملنا موقفاً واضحاً برفض التعرّض لأمن المملكة واستقرارها، وتأكيداً للعلاقات الأخوية التي يجب أن تتقدّم في ذهن اللبنانيين جميعهم على أيّ التزام أو ارتباط آخر مع إيران أو غيرها في المنطقة".
وقال: "موقف القيادة السعودية أنها مستعدة للرد على أي إيجابية لبنانية بإيجابية أكبر، لكن ذلك برأيي يحتاج إلى التزام لبناني فعلي بالتوقف عن الانحياز إلى إيران أو غيرها، عملياً لا عبر البيانات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وهذا يحتاج إلى وقفة لبنانية داخلية واضحة تضع حدوداً لهذا السياق التدميري لعلاقات لبنان العربية". واضاف "سمعت أيضاً أن القيادة السعودية تعرف حقيقة الموقف الأخوي المحب لمعظم اللبنانيين تجاهها وهي تقدّر موقفهم وموقف أصدقاء المملكة على المستويين الشعبي والسياسي، وهي تأخذ هذا الأمر في الاعتبار في مقاربتها الحريصة تجاه لبنان، فالعلاقة مع لبنان الرسمي شيء والعلاقة مع اللبنانيين شيء آخر مختلف كلياً، والرهان هو على اللبنانيين لا على بعض المواقع الرسمية التي أعطت شرعيتها ودعمها للمعتدين على أمن الدول العربية".
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