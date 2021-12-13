"الوزير الفسّيد"

عاد وزير سابق الى "عادته" المزمنة بالاتصال بصحافيين لبث" اجواء وتسريبات كاذبة" بهدف الاساءة الى شخصيات معينة، محاولا الايحاء بأنه على اطلاع على كل الاجواء والمعطيات.وهذا الوزير اشتهر بلقب" الفسّيد" خلال توليه مهامه الوزارية كونه كان يسّرب كل ما يدور من نقاشات، للصحافيين ولجهات مخابراتية يزودها بتقارير دورية.وآخر ابداعات هذا الوزير زعمه ان شخصيات خارجية زارت لبنان اخيرا تتقاضى اموالا بشكل دوري من مرجعيات لبنانية معروفة.يذكر ان هذا الوزير أُخرج بطريقة قسرية من كنف الجهة التي كان ينتمي اليها، ما شكل عامل ارتياح عارم لدى الجميع.