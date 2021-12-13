إمتعاض داخل القاعدة الحزبية

يعاني حزب مسيحي بارز من ازمة شعبية داخل احدى الاقضية التي تعتبر معقله الرئيسي، وذلك بسبب خلافات انمائية ادت الى انكفاء وامتعاض جزء لا بأس به من القاعدة الحزبية في القضاء.وتقول مصادر مطلعة "ان هذه الازمة قد تؤثر على قدرة هذا الحزب على تحديد اولوياته الانتخابية في الدائرة المقصودة، اي ان حواصله الانتخابية لن تتأثر غير ان قدرته على تحديد المقاعد التي يريد ان يفوز بها ستهتز وبشدة".