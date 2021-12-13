استغراب من بعض ارقام المغتربين!

استغرب مصدر مطلع ارتفاع عدد المسجلين للانتخاب من الخارج في دائرة الصور - الزهراني، علما ان هذه الدائرة محسومة النتائج ولا يوجد اي امكانية للخرق فيها من قبل خصوم "الثنائي الشيعي".وقال المصدر" ان الغالبية العظمى من المغتربين المسجلين في هذه الدائرة هم من انصار "الثنائي الشيعي" وليسوا من خصومه وهذا يظهر من خلال القارات التي تسجلوا فيها".واعتبر المصدر" انه كان من الاجدى على "الثنائي" ان يضع جهده لزيادة التسجيل في دائرة مثل دائرة الجنوب الثالثة لقطع الطريق على اي امكانية محتملة للخرق ، باعتبار انه في دائرة صور ليس هناك "اي خطر "على مقاعد الثنائي.