لبنان

أين أصبحت تحقيقات الطيونة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-12-2021 | 03:45
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سألت مصادر سياسية متابعة، عن مصير التحقيقات التي تجري في الأحداث التي شهدتها منطقة الطيونة، مشيرة الى أن أكثر من شهر ونصف  الشهر مر على هذه الأحداث، وأياً من النتائج لم تظهر، كما أن مجموعة من الموقوفين لا تزال في النظارات من دون توجيه اي تهم مباشرة موجهة اليهم.
ولفتت المصادر في هذا الاطار، الى وجود، ربما نية للفلفة الموضوع، بعد أن أتت التحقيقات الأولية عكس ما يبتغيه بعض الأطراف السياسية.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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