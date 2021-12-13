لبنان

مجزرة بيئية في هذه البلدات... والأهالي يطالبون بالتحقيق بالحادث

Lebanon 24
13-12-2021 | 01:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن ارتكاب مجهولين يوم امس مجزرةٍ بيئية بحق أشجار الكينا المعمرة في بلدات الشيخ عيّاش وتلّ قندي وتلّ عباس الشرقي بسهل عكّار وذلك بعد أن عمدوا على قطعها بشكل عشوائي ليتم بيعها لآحقاً لتجارة الحطب ومشاحر الفحم.

وطالب الأهالي وزير البيئة بفتح تحقيق بالحادث ومعرفة الفاعلين وتكليف الأجهزة الأمنية بمتابعة الموضوع وإجراء التحقيقات الاستقصائية المطلوبة فهذا الامر لم يعد يحتمل بحق البيئة.
المصدر: لبنان 24
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