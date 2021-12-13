مجزرة بيئية في هذه البلدات... والأهالي يطالبون بالتحقيق بالحادث

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن ارتكاب مجهولين يوم امس مجزرةٍ بيئية بحق أشجار الكينا المعمرة في بلدات الشيخ عيّاش وتلّ قندي وتلّ عباس الشرقي بسهل عكّار وذلك بعد أن عمدوا على قطعها بشكل عشوائي ليتم بيعها لآحقاً لتجارة الحطب ومشاحر الفحم.وطالب الأهالي وزير البيئة بفتح تحقيق بالحادث ومعرفة الفاعلين وتكليف الأجهزة الأمنية بمتابعة الموضوع وإجراء التحقيقات الاستقصائية المطلوبة فهذا الامر لم يعد يحتمل بحق البيئة.