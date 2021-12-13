لبنان

حريق داخل مقهى عند مفرق القليلة

Lebanon 24
13-12-2021 | 02:02
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شبَّ حريق داخل مقى زوزو كافيه عند مفرق القليلة - طريق صور الناقورة، بعيد منتصف الليل دون معرفة الأسباب، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
وسارعت فرق الإطفاء التابعة لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي مركز باتوليه على إخماده وتبريد المكان.
 
 
المصدر: لبنان 24
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