حريق داخل مقهى عند مفرق القليلة

شبَّ حريق داخل مقى زوزو كافيه عند مفرق القليلة - طريق صور الناقورة، بعيد منتصف الليل دون معرفة الأسباب، وفق مندوبة "لبنان 24".

وسارعت فرق الإطفاء التابعة لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي مركز باتوليه على إخماده وتبريد المكان.