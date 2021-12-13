بعد الحديث عن رفع الدولار الجمركي.. ما مصير المواد الغذائية؟

اشار رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني البحصلي في حديث عبر "صوت لبنان 100.5"، الى ان بعد الحديث عن امكانية رفع الدولار الجمركي على المواد الغذائية سارعنا بالاتصال بالمعنيين للمطالبة بتأجيله، وكان هناك تجاوب لمطلبنا.وتابع:" نحن لسنا ضد رفع الدولار الجمركي انما ليس في هذا التوقيت، وهناك تراجع في نسبة استهلاك المواد الغذائية في الفترة الاخيرة وتراجع للاستيراد 50% عموما ما بين 2020 و2021".