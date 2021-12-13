محتجون يدخلون مؤسسة كهرباء لبنان في حلبا (صور)

أقدم عدد من المحتجين من حي بيت يونس في بلدة السمونية في سهل عكار على الدخول الى مؤسسة كهرباء لبنان في حلبا ومكتب شركة BUS، مطالبين بإصلاح الأعطال التي اصابت المحول الرئيسي وادت إلى انقطاع التيار عن الحي منذ مدة.