اعتصام لأهالي موقوفي عين الرمانة.. هذا ما طالبوا به

نفذ اهالي موقوفي عين الرمانة وقفة تضامنية امام قصر العدل في بيروت للمطالبة بالافراج عن ابنائهم.وقال محامي الموقوفي أنطوان سعد: انها المرة الاولى التي تقدم ادعاءات شخصية وطلبات رد في المحكمة العسكرية.وقال الاهالي: التحقيقات الاولية لا تراعي حقوق الموقوفين وما يؤكد هذا الامر بيان نقيب المحامين السابق ملحم خلف الذي قال ان التحقيقات تسير خلافا للقانون".