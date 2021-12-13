لبنان

اعتصام لأهالي موقوفي عين الرمانة.. هذا ما طالبوا به

Lebanon 24
13-12-2021 | 02:52
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نفذ اهالي موقوفي عين الرمانة وقفة تضامنية امام قصر العدل في بيروت للمطالبة بالافراج عن ابنائهم.

وقال محامي الموقوفي أنطوان سعد: انها المرة الاولى التي تقدم ادعاءات شخصية وطلبات رد في المحكمة العسكرية.

وقال الاهالي: التحقيقات الاولية لا تراعي حقوق الموقوفين وما يؤكد هذا الامر بيان نقيب المحامين السابق ملحم خلف الذي قال ان التحقيقات تسير خلافا للقانون".
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