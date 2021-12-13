23
o
بيروت
23
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
20
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
عون التقى بيدرسون.. وهذا ما تم بحثه
Lebanon 24
13-12-2021
|
02:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع المبعوث الخاص للأمين عام الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
وقد اطّلع الرئيس عون من بيدرسون على الجهود المبذولة لتحقيق حل سياسي للأزمة السورية.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون خلال استقباله المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون: على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم
Lebanon 24
الرئيس عون خلال استقباله المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون: على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم
13/12/2021 12:49:19
13/12/2021 12:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون
Lebanon 24
بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون
13/12/2021 12:49:19
13/12/2021 12:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون استقبل المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون على رأس وفد واطّلع منه على الجهود المبذولة لتحقيق حل سياسي للأزمة السورية
Lebanon 24
الرئيس عون استقبل المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون على رأس وفد واطّلع منه على الجهود المبذولة لتحقيق حل سياسي للأزمة السورية
13/12/2021 12:49:19
13/12/2021 12:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
العينُ على الحدود بين لبنان وسوريا.. هذا هو المشهد بعد ارتفاع سعر البنزين
Lebanon 24
العينُ على الحدود بين لبنان وسوريا.. هذا هو المشهد بعد ارتفاع سعر البنزين
13/12/2021 12:49:19
13/12/2021 12:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
سوريا
ميشال عون
غير بيدرسون
تابع
الأكثر قراءة
خاص باللبنانيين.. بيان عن الجمهورية العربية السورية للراغبين بدخول أراضيها
Lebanon 24
خاص باللبنانيين.. بيان عن الجمهورية العربية السورية للراغبين بدخول أراضيها
07:14 | 2021-12-12
12/12/2021 07:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال أبو سليمان لـ"لبنان24 ": أنا مرشح للانتخابات النيابية وهذه ركيزة برنامجي
Lebanon 24
ميشال أبو سليمان لـ"لبنان24 ": أنا مرشح للانتخابات النيابية وهذه ركيزة برنامجي
07:00 | 2021-12-12
12/12/2021 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار المرفأ يتكرّر في البرج الشمالي.. مشاهد تكشف فرضية "غير مطمئنة"
Lebanon 24
انفجار المرفأ يتكرّر في البرج الشمالي.. مشاهد تكشف فرضية "غير مطمئنة"
06:00 | 2021-12-12
12/12/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بورم حميد.. ممثل لبناني يفاجىء الجمهور بظهوره مرتدياً القناع على المسرح (صور)
Lebanon 24
بعد إصابته بورم حميد.. ممثل لبناني يفاجىء الجمهور بظهوره مرتدياً القناع على المسرح (صور)
08:55 | 2021-12-12
12/12/2021 08:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلان جديد لوزير التربية.. هذا ما قرره
Lebanon 24
اعلان جديد لوزير التربية.. هذا ما قرره
14:02 | 2021-12-12
12/12/2021 02:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:46 | 2021-12-13
بيدرسون: الأمم المتحدة تعمل على إيجاد الطرق الملائمة لعودة النازحين الى بلادهم
05:37 | 2021-12-13
سببٌ بارز رفع سعر الدولار صباحاً.. ماذا يحدث؟
05:28 | 2021-12-13
قرار لبيرم بإعادة تفعيل بطاقة شهادة العمل.. اليكم التفاصيل
05:13 | 2021-12-13
عن طريق الخطأ... حطت الرصاصة في قدمه
05:12 | 2021-12-13
حجار بحث مع محافظ البقاع في ملف النازحين السوريين
05:10 | 2021-12-13
بري وقّع القوانين التي أقرّها مجلس النواب
فيديو
محمد رمضان يثير الجدل من جديد.. إطلالة عارية والجمهور يلقي عليه الهدايا والساعات الثمينة (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان يثير الجدل من جديد.. إطلالة عارية والجمهور يلقي عليه الهدايا والساعات الثمينة (فيديو)
08:00 | 2021-12-12
13/12/2021 12:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصي الحلاني يكشف أسرارا عن حياته الشخصية... هذا إسمه الحقيقي وزوجته كوليت كانت تطلب الطلاق (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يكشف أسرارا عن حياته الشخصية... هذا إسمه الحقيقي وزوجته كوليت كانت تطلب الطلاق (فيديو)
04:31 | 2021-12-12
13/12/2021 12:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين تخرج عن صمتها: حلقت شعري حتى يراني حسام حبيب غير جميلة ويطلقني! (فيديو)
Lebanon 24
شيرين تخرج عن صمتها: حلقت شعري حتى يراني حسام حبيب غير جميلة ويطلقني! (فيديو)
02:00 | 2021-12-12
13/12/2021 12:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact