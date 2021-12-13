لبنان

عون التقى بيدرسون.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
13-12-2021 | 02:58
A-
A+
Doc-P-896407-637749865275021817.jpg
Doc-P-896407-637749865275021817.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع المبعوث الخاص للأمين عام الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
وقد اطّلع الرئيس عون من بيدرسون على الجهود المبذولة لتحقيق حل سياسي للأزمة السورية.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون خلال استقباله المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون: على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم
lebanon 24
13/12/2021 12:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون
lebanon 24
13/12/2021 12:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون على رأس وفد واطّلع منه على الجهود المبذولة لتحقيق حل سياسي للأزمة السورية
lebanon 24
13/12/2021 12:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24
العينُ على الحدود بين لبنان وسوريا.. هذا هو المشهد بعد ارتفاع سعر البنزين
lebanon 24
13/12/2021 12:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

سوريا

ميشال عون

غير بيدرسون

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2021-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2021-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2021-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:02 | 2021-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2021-12-13
05:37 | 2021-12-13
05:28 | 2021-12-13
05:13 | 2021-12-13
05:12 | 2021-12-13
05:10 | 2021-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website