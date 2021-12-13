عون التقى بيدرسون.. وهذا ما تم بحثه

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع المبعوث الخاص للأمين عام الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وقد اطّلع الرئيس عون من بيدرسون على الجهود المبذولة لتحقيق حل سياسي للأزمة السورية.